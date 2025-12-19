ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину вырос до 81,4%

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину в период с 8 по 14 декабря 2025 года достиг 81,4%, увеличившись за неделю на 0,9 п.п. Об этом свидетельствуют данные последнего исследования Аналитического центра ВЦИОМ.
Положительную динамику продемонстрировал и показатель одобрения деятельности президента — он вырос до 77,9%. Рост отмечен и в оценках других представителей власти.
Рейтинг доверия председателю правительства Михаилу Мишустину составил 60,2%, прибавив 1,3 п.п. за неделю. Улучшились и оценки работы исполнительной власти в целом: уровень одобрения деятельности премьер-министра достиг 50,4%, а правительства России — 48,3% за последнюю неделю.
«Итоги года c Владимиром Путиным»: прямая онлайн-трансляция ответов президента на вопросы россиян.