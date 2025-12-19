Климат Москвы претерпит необратимые изменения в ближайшие десятилетия

Процесс изменения климата в Москве и в целом на планете уже стал необратимым из-за хозяйственной деятельности человека, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его оценкам, даже полное и мгновенное прекращение всех выбросов парниковых газов не остановит текущие природные процессы.