Климат Москвы претерпит необратимые изменения в ближайшие десятилетия

В гипотетических условиях концентрация углекислого газа в атмосфере сократилась бы вдвое лишь через 30 лет. При этом для полного возврата климатической системы к естественному, доиндустриальному режиму, по словам учёного, потребовалось бы несколько столетий.
«А на самом деле, если с завтрашнего дня всё прекратить, то только к 2300 году климат станет природным», — подчеркнул эксперт.
А пока что жителям Москвы нужно быть готовыми к очередной погодной аномалии. Тёплый циклон с юга принесёт в столицу и центр европейской части России оттепель, которая продлится до конца текущей недели.
