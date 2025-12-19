Ричмонд
Климат Москвы претерпит необратимые изменения в ближайшие десятилетия

Процесс изменения климата в Москве и в целом на планете уже стал необратимым из-за хозяйственной деятельности человека, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его оценкам, даже полное и мгновенное прекращение всех выбросов парниковых газов не остановит текущие природные процессы.

Источник: Life.ru

В гипотетических условиях концентрация углекислого газа в атмосфере сократилась бы вдвое лишь через 30 лет. При этом для полного возврата климатической системы к естественному, доиндустриальному режиму, по словам учёного, потребовалось бы несколько столетий.

«А на самом деле, если с завтрашнего дня всё прекратить, то только к 2300 году климат станет природным», — подчеркнул эксперт.

А пока что жителям Москвы нужно быть готовыми к очередной погодной аномалии. Тёплый циклон с юга принесёт в столицу и центр европейской части России оттепель, которая продлится до конца текущей недели.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.

