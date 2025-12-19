В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Военной

Ограничения, которые связаны со строительством ливневой канализации, коснутся участка от дома № 7а до дома № 9 по улице Военной. Во время работ изменится маршрут автобусов № 81 и 89. Они будут следовать по улицам 8 Марта — переулок Рижский — Патриса Лумумбы в оба направления. Также будут отменены остановки «Титова» и «Военная».