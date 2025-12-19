Ричмонд
В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Военной

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге застройщик «Актив Эффект» с 23 декабря по 22 января закроет движение по улице Военной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения, которые связаны со строительством ливневой канализации, коснутся участка от дома № 7а до дома № 9 по улице Военной. Во время работ изменится маршрут автобусов № 81 и 89. Они будут следовать по улицам 8 Марта — переулок Рижский — Патриса Лумумбы в оба направления. Также будут отменены остановки «Титова» и «Военная».

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — отметили в мэрии.

В Екатеринбурге также на четыре месяца закроют движение по улице Дагестанской. Ограничения, которые будут действовать на участке с 23 декабря до 30 апреля, связаны со строительством сетей водопровода и канализации.