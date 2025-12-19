Росрыболовство оценило объемы производства красной икры в преддверии Нового года

Президент РФ Владимир Путин предупредил о возможном росте цен на морепродукты в преддверии новогодних праздников. Подорожание обусловлено совокупностью факторов, которые предстоит устранить профильным ведомствам. До тех пор морепродукты для большинства россиян остаются не повседневным, а скорее праздничным продуктом. В настоящее время на одного жителя приходится около 24 килограммов рыбы в год при рекомендуемой норме порядка 28 килограммов.