Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росрыболовство оценило объемы производства красной икры в преддверии Нового года

В 2025 году производство красной икры в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило Росрыболовство.

Потребители смогут рассчитывать на достаточное количество красной икры.

В 2025 году производство красной икры в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило Росрыболовство.

«Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом», — сказал глава Росрыболовства. Потребители смогут рассчитывать на достаточное количество красной икры в преддверии Нового года.

Президент РФ Владимир Путин предупредил о возможном росте цен на морепродукты в преддверии новогодних праздников. Подорожание обусловлено совокупностью факторов, которые предстоит устранить профильным ведомствам. До тех пор морепродукты для большинства россиян остаются не повседневным, а скорее праздничным продуктом. В настоящее время на одного жителя приходится около 24 килограммов рыбы в год при рекомендуемой норме порядка 28 килограммов.