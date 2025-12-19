Аналитики подсчитали, сколько в ХМАО стоит устроить корпоратив на Новый год

Спрос на услуги по организации корпоративов в Югре вырос в четыре раза.
Средняя стоимость организации новогоднего корпоратива в ХМАО без учета еды и напитков начинается почти с 40 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Услуг».
«Проведение такого мероприятия включает в себя широкий спектр услуг, таких как аренда площадки, выступление музыкального коллектива, организация новогоднего шоу, оформление зала и фотозоны, а также услуги аниматора и диджея. Средняя стоимость комплексной организации корпоратива в ХМАО начинается от 37 500 рублей», — говорится в исследовании.
В декабре жители округа интересовались организацией корпоративов традиционно чаще. По сравнению с концом осени, спрос увеличился в 4,2 раза.
Выбирать организаторов праздника эксперты советуют, учитывая несколько важных нюансов. Чтобы убедиться в профессионализме ведущего, можно попросить о небольшой презентации в формате, в котором будут вести мероприятие. Помимо отзывов аналитики советуют проверить активность организатора в соцсетях и узнать, как они действуют в случаях форс-мажоров.
Помимо организации самого праздника в расходы нужно прибавить стоимость еды и напитков. В местных банкетных залах и ресторанах примерный ценник на человека может начинаться с 4−6 тысяч рублей и доходить до 10−12 тысяч.