Жестоко избивший щенка житель Новокузнецка получил 3,5 года колонии

Жителя Новокузнецка, избившего 9-месячного стаффордширского терьера, отправили в колонию-поселения.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области вынесли приговор жителю Новокузнецка, который в мае этого года в подъезде многоэтажки жестоко избил своего 9-месячного щенка стаффордширского терьера и сломал ему лапу. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина получил 3 года и 6 месяцев колонии-поселения.

Фигурант убеждал следствие, что терьер сломал лапу, когда неудачно спрыгнул со ступеньки.

«Изучив представленные следствием материалы, суд признал фигуранта виновным и назначил в качестве наказания 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — уточнили в МВД по региону.

В мае в отдел полиции «Куйбышевский» УМВД по Новокузнецку обратился мужчина. Он рассказал, что услышал в подъезде многоквартирного дома, в котором живет, крики и визг собаки. Камеры видеонаблюдения сняли, как сосед бьет своего щенка руками и ногами, поднимает за ошейник и бросает на пол. Кадры были размещены в соцсетях.

Владельца собаки задержали. Он рассказал, что был раздражен из-за личных проблем и выместил злость на свой собаке. На мужчину завели уголовное дело.

Травмированного 9-месячного щенка стаффордширского терьера по кличке Рокки доставили в ветеринарную клинику. Врачи диагностировали у пса ушибы, ссадины, гематомы. Щенку также прооперировали сломанную заднюю левую лапу.

Стаффордширского терьера изъяли у хозяина и передали опекуну, который заботится о нем.

Ранее за жестокое избиение собаки был задержан житель Подольска.