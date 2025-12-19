Жестоко избивший щенка житель Новокузнецка получил 3,5 года колонии

В мае в отдел полиции «Куйбышевский» УМВД по Новокузнецку обратился мужчина. Он рассказал, что услышал в подъезде многоквартирного дома, в котором живет, крики и визг собаки. Камеры видеонаблюдения сняли, как сосед бьет своего щенка руками и ногами, поднимает за ошейник и бросает на пол. Кадры были размещены в соцсетях.