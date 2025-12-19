Ямальцам рассказали, как выбрать новогодние украшения

Электрические гирлянды советуют выбирать мощностью до 50 ватт, с сечением провода от 0,5 квадратного миллиметра и плотной гибкой изоляцией, устойчивой к низким температурам. Для светодиодных гирлянд важно учитывать степень защиты: IP65 подходит для улицы и помещений, IP40 — только для использования внутри. Не рекомендуется укорачивать изделия и оставлять их включенными без присмотра. Если гирлянда находилась на морозе, включать ее советуют не ранее чем через 30 минут после внесения в теплое помещение.