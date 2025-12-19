Ямальцам рассказали, как выбрать новогодние украшения

При покупке гирлянд и елочных игрушек важно помнить о безопасности.
Ямальцам напомнили о правилах безопасного выбора новогодних украшений перед праздничными каникулами. Рекомендации о покупке гирлянд, елочных игрушек и другой праздничной атрибутики опубликовало управление Роспотребнадзора по ЯНАО на своем сайте. Ведомство призвало покупателей проверять не только внешний вид товара, но и наличие информации о продавце, маркировки и документов о безопасности.
«При покупке новогодних украшений важно обращать внимание на достоверность сведений о продавце. Отсутствие на вывеске наименования юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя и адреса усложняет предъявление претензий и возврат товара», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве разъяснили, что большинство новогодних товаров не подлежат обязательной сертификации, поэтому нужно внимательно читать маркировку. На упаковке должны быть указаны наименование изделия, страна и производитель, основные потребительские свойства, правила безопасного использования и контакты организации, принимающей претензии. Елочные игрушки рекомендуют выбирать из небьющихся материалов. У стеклянных изделий важно проверять наличие защиты, надежных креплений, отсутствие подтеков, резкого запаха и других дефектов.
Электрические гирлянды советуют выбирать мощностью до 50 ватт, с сечением провода от 0,5 квадратного миллиметра и плотной гибкой изоляцией, устойчивой к низким температурам. Для светодиодных гирлянд важно учитывать степень защиты: IP65 подходит для улицы и помещений, IP40 — только для использования внутри. Не рекомендуется укорачивать изделия и оставлять их включенными без присмотра. Если гирлянда находилась на морозе, включать ее советуют не ранее чем через 30 минут после внесения в теплое помещение.