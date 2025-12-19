Пермяков предупредили об очередях в торговых центрах накануне Нового года

В праздники пермяки ходят в продуктовые магазины, кафе и кинотеатры в торговых центрах.
В конце декабря в пермских торговых центрах ожидается максимальное количество посетителей. Рост трафика начинается в середине месяца и продолжится в новогодние каникулы об этом сообщила пресс-служба ТРК «Семья» в своем telegram-канале.
«В конце декабря в ТРК ожидается самый высокий трафик в году. Сначала пермяки покупают праздничную одежду, потом подарки, конфеты и алкоголь», — рассказали в ТРК.
В последнюю неделю года пермяки обычно отправляются за покупками для праздничного стола, поэтому большие очереди возникнут в продуктовых магазинах. В новогодние каникулы спрос повышается на развлечения. Основной наплыв посетителей будет в кинотеатрах, кафе и ресторанах, расположенных в торговых центрах.