Продажи проездных в Екатеринбурге выросли в 10 раз после изменения цен за проезд

В Екатеринбурге зафиксирован значительный рост продаж единых проездных билетов на общественный транспорт.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в администрации города, в ноябре было приобретено в десять раз больше абонементов, чем в октябре, до введения обновленных тарифов.

Месячный абонемент стоимостью 1,5 тыс. руб. предоставляет возможность неограниченного пользования автобусами, троллейбусами, трамваями и метро. Была снижена стоимость студенческого безлимитного проездного с 1,7 тыс. до 1,2 тыс. руб., что делает его более доступным для учащихся.

С 1 ноября в Екатеринбурге стоимость одной поездки в общественном транспорте подняли с 33 ₽ до 42 ₽, из-за чего городские власти ввели новый единый безлимитный проездной билет на все виды транспорта, снизив его стоимость на 1 тыс. руб. До конца декабря также действует скидка на проезд при оплате через QR-код — она составляет 33 ₽ При этом в сентябре глава Свердловской области Денис Паслер объявил о введении бесплатного проезда на транспорте Екатеринбурга для школьников, студентов колледжей и техникумов, а также обучающихся на программах допобразования.