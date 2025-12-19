Продажи проездных в Екатеринбурге выросли в 10 раз после изменения цен за проезд

С 1 ноября в Екатеринбурге стоимость одной поездки в общественном транспорте подняли с 33 ₽ до 42 ₽, из-за чего городские власти ввели новый единый безлимитный проездной билет на все виды транспорта, снизив его стоимость на 1 тыс. руб. До конца декабря также действует скидка на проезд при оплате через QR-код — она составляет 33 ₽ При этом в сентябре глава Свердловской области Денис Паслер объявил о введении бесплатного проезда на транспорте Екатеринбурга для школьников, студентов колледжей и техникумов, а также обучающихся на программах допобразования.