Зарплаты бюджетникам Иркутской области проиндексируют с 1 января 2026 года

IrkutskMedia, 19 декабря. В Иркутской области с 1 января 2026 года будет проведена индексация заработной платы работников бюджетной сферы на 5,7%. Решение поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, где собрались представители правительства региона, работодателей и профсоюзов, сообщает пресс-служба облправительства региона.
В кабмине региона прошло заключительное в 2025 году заседание трехсторонней комиссии под председательством первого заместителя председателя правительства Иркутской области Андрея Соковикова. В работе комиссии приняли участие представители правительства региона, Ассоциации Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» и Союза «Иркутское областное объединение профессиональных союзов».
Ключевым решением заседания стало утверждение индексации зарплат работников бюджетной сферы. Решение, инициированное правительством области, получило единогласную поддержку всех сторон. Комиссия также рекомендовала муниципалитетам региона принять аналогичные меры.
«Правительство Иркутской области проводит планомерную и системную работу, направленную на устойчивое повышение уровня доходов работников бюджетной сферы. Наши усилия приносят конкретные результаты: по итогам девяти месяцев 2025 года среднемесячная заработная плата в этой сфере достигла 67 024 рублей, что демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Помимо индексации, комиссия рассмотрела вопросы наставничества в организациях региона, закрепления достигнутых договоренностей и внесения изменений в Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
Отдельное внимание уделено роли бизнеса в поддержке семейных ценностей через корпоративную социальную политику. Участники обсудили, как меры в коллективных договорах помогают работникам с семейными обязанностями и способствуют укреплению семьи. Комиссия также утвердила план работы на 2026 год.
Ранее агентством сообщалось, что обязательства Иркутской области по выплате заработной платы бюджетникам и предоставлению социальных выплат в 2025 году будут исполнены в полном объеме. Об этом на заседании комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Приангарья под руководством Тимура Сагдеева заявил первый заместитель министра финансов Виктор Теленкевич. Парламентарии рассмотрели проект закона о внесении изменений в областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.