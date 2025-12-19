Зарплаты бюджетникам Иркутской области проиндексируют с 1 января 2026 года

Ранее агентством сообщалось, что обязательства Иркутской области по выплате заработной платы бюджетникам и предоставлению социальных выплат в 2025 году будут исполнены в полном объеме. Об этом на заседании комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Приангарья под руководством Тимура Сагдеева заявил первый заместитель министра финансов Виктор Теленкевич. Парламентарии рассмотрели проект закона о внесении изменений в областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.