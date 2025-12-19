Раскрыто, сколько заставят платить за регистрацию смартфонов в России

В России готовятся ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в единой базе IMEI-номеров с взиманием дополнительной платы. Новые правила могут заработать уже в ближайшие годы и напрямую затронут рынок «серых» смартфонов.
Как следует из прорабатываемых инициатив, регистрация официально ввезенных устройств будет осуществляться за фиксированную сумму. Для телефонов, ввезенных в страну нелегально, плата может составить определенный процент от их стоимости. Конкретные параметры механизма, включая размеры сборов, планируется закрепить отдельным постановлением правительства, при этом сам законопроект пока остается в стадии доработки, передает Коммерсантъ.
Создание единой базы IMEI предусмотрено в рамках пакета антимошеннических поправок. Операторы связи будут передавать в нее данные о мобильных устройствах в привязке к абонентским номерам. В Минцифры ранее поясняли, что система необходима для точной идентификации устройств, в том числе чтобы исключить использование сим-карт в беспилотниках.
По информации участников рынка, требование о привязке IMEI к номеру телефона может вступить в силу в 2027 году. Уже с 2028 года в сетях операторов смогут работать только зарегистрированные устройства. Телефоны, не внесенные в базу, фактически окажутся заблокированы — сим-карты в них просто не будут работать.
С точки зрения абонентов это означает, что конкретный IMEI будет вписываться в договор с оператором связи. Установка сим-карты в устройство с «чужим» или незарегистрированным IMEI станет невозможной.
Средства, собранные за регистрацию, предполагается направлять либо в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания, из которого финансируется строительство базовых станций в малых населенных пунктах.
Инициатива напрямую связана с масштабами серого рынка. По оценкам участников отрасли, его объем может превышать 1 трлн рублей. В премиальном сегменте доля нелегально ввезенных устройств, по разным оценкам, достигает и превышает 50%. Представители розницы отмечают, что значительная часть дорогих смартфонов поступает в страну по карго-схемам и через трансграничную электронную коммерцию.
В то же время у рынка остаются вопросы. В частности, неясно, как именно будет определяться стоимость устройства для расчета процентного сбора. Существует риск, что легализация «серых» телефонов через регистрацию IMEI окажется дешевле уплаты НДС, что создаст новые перекосы.
Эксперты также указывают на системные риски. Создание единой базы IMEI фактически формирует критически важную инфраструктуру. В случае ее сбоя или недоступности может быть парализована работа мобильной связи по всей стране.
