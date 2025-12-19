Раскрыто, сколько заставят платить за регистрацию смартфонов в России

По информации участников рынка, требование о привязке IMEI к номеру телефона может вступить в силу в 2027 году. Уже с 2028 года в сетях операторов смогут работать только зарегистрированные устройства. Телефоны, не внесенные в базу, фактически окажутся заблокированы — сим-карты в них просто не будут работать.