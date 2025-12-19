Ричмонд
Квашеную капусту и энергетики изъяли у посетителей прямой линии Путина

Квашеная капуста, энергетики и мандарины оказались среди изъятых вещей у посетителей прямой линии президента РФ.

Источник: Аргументы и факты

У участников прямой линии с президентом России Владимиром Путиным изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Сообщается, что у посетителей прямой линии на входе также изымают спреи, капли для носа, шоколадные батончики, напитки. По окончании мероприятия участники смогут забрать свои вещи.

Известно, что в перечень запрещенных к проносу на Прямую линию предметов также включены портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры, флаги и любые беспилотники.

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет транслироваться сегодня в 12:00 мск. Событие сохранит комбинированный формат, объединяя прямую линию и пресс-конференцию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин активно готовится к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. По его словам, он готовится до глубокой ночи.

