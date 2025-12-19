«Сводка не может быть секретной»: еще два свидетеля подтвердили нарушения в ОП-10 по делу Аллаярова

Сам файл был в формате Word, редактировать их мог любой сотрудник дежурной части. Грифа «для служебного пользования» там не стояло. На вопрос, должна ли быть такая отметка, ответить затруднился. «На всех печатных документах у нас подписано, что они ДСП. Но это печатные документы, не в электронным виде», — ответил он. Он признал, что посторонний человек, который не является сотрудником полиции, не смог бы понять, что информация в сводках является секретной. «В секретной информации должен стоять гриф секретности, но у нас в дежурной части только один документ, который имеет такой гриф. Больше никаких документов нет. Они к этим сводкам никакого отношения не имеют. И мне кажется, что сводка не может быть секретной», — заявил Сайдуллин.