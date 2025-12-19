«Сводка не может быть секретной»: еще два свидетеля подтвердили нарушения в ОП-10 по делу Аллаярова

Денис Аллаяров отрицает вину в коррупции.
Четвертый свидетель по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, экс-сотрудник дежурной части отдела полиции № 10 в Екатеринбурге Артур Сайдуллин подтвердил наличие нарушений при работе со сводками. Бывший силовик указал, что на документах, получение которых вменяют Аллаярову, не было грифа «для служебного пользования», редактировать их мог любой и вообще заявил, что информация в сводках вряд ли может считаться секретной. Его коллега Станислав Журлов, дававший показания следом, также подтвердил, что посторонний человек вряд ли бы смог понять, что документ предназначен для ограниченного пользования. Очередное заседание по делу нашего коллеги прошло днем 19 декабря.
Сайдуллин — бывший старший оперативный дежурный дежурной части ОП № 10, который вышел отвечать перед судом в шапке и пуховике, затруднился пояснить, какому кругу лиц он должен был передавать оперативные сводки. При этом признался, что Андрею Карпову — экс-главе угрозыска отдела полиции № 10 и родному дяде Дениса Аллаярова, который даже не являлся его прямым руководителем, документы пересылал.
Сам файл был в формате Word, редактировать их мог любой сотрудник дежурной части. Грифа «для служебного пользования» там не стояло. На вопрос, должна ли быть такая отметка, ответить затруднился. «На всех печатных документах у нас подписано, что они ДСП. Но это печатные документы, не в электронным виде», — ответил он. Он признал, что посторонний человек, который не является сотрудником полиции, не смог бы понять, что информация в сводках является секретной. «В секретной информации должен стоять гриф секретности, но у нас в дежурной части только один документ, который имеет такой гриф. Больше никаких документов нет. Они к этим сводкам никакого отношения не имеют. И мне кажется, что сводка не может быть секретной», — заявил Сайдуллин.
Он также привел в пример известную свердловскую передачу «Дежурный патруль», где регулярно сообщается о тех же событиях, что фигурировали в сводках. При этом затруднился пояснить, каким образом тележурналистам поступали оперативные сведения. «Мы — конечный получатель данной сводки. После нас она ни в какие подразделения уходить не могла», — ответил он на вопрос, отправляли ли из отдела полиции сводку в пресс-группу УМВД. В полиции Сайдуллин уже не работает. Отсутствие отметок «ДСП» на документах подтвердил и следующий свидетель, сотрудник дежурной части Станислав Журлов. «А должна она стоять?», — поинтересовался адвокат Михаил Толмачев. «Возможно, да. В нашей дежурной части их не ставили», — добавил Журлов. Юрист напомнил, что есть приказы МВД, которые регламентируют, что такие отметки стоять должны.
Артур Сайдуллин даже не снял куртку и шапку.
Еще раньше в суде допросили сотрудников дежурной части ОП-10 Евгения Ревнивцева и Антона Сизикова. Оба признались, что не до конца понимали свои должностные инструкции и не соблюдали внутренние установки МВД. Например, отправляли Карпову, который даже не являлся их прямым руководителем, суточные оперативные сводки. Более того, отправляли не в рамках внутренней электронной системы МВД, а на личную почту с американским доменом gmail.com.
Также в суде допрашивали врио начальника дежурной части УМВД Екатеринбурга Анну Мкртчан. Все они подтвердили — документы пересылались на личную почту сотрудников полиции, на них не было грифов «секретно» и «для служебного пользования», а редактировать их мог любой. Из сложившегося контекста не следовало, что третьим лицам доступ к этой информации был запрещен. Учитывая, что такими сводками пользуется большинство российских СМИ, это ставит под угрозу уголовного преследования практически каждого журналиста страны.
Денис Аллаяров был задержан 5 июня и с тех пор находится в СИЗО. Туда он попал из-за показаний родного дяди — экс-главы угрозыска Андрея Карпова, который сам был фигурантом уголовного дела и, как считает защита, оговорил племянника, чтобы получить более мягкий приговор. В конце ноября суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.
Карпов заявил, что Денис якобы покупал у него информацию. Причем «взятками» считаются переводы журналиста на карту бабушке и тете — матери и жены Карпова, которыми, как выяснилось на процессе, экс-силовик пользовался, как своими. Доказательств вины Дениса кроме слов родного дяди нет — нет факта передачи денег, нет записи разговоров и переписок между родственниками о покупке сводок. Не подтвержден и факт встречи, во время которой, как утверждает Карпов, он якобы получил от Дениса наличными 20 тысяч рублей. Денис Аллаяров признает, что работал с информацией, которую ему давал дядя, но отрицает, что платил за нее деньги.