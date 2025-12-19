Башкирия стала лидером РФ по высадке деревьев в рамках акции «Сад памяти»

«“Сад Памяти” несет в себе две главные составляющие: увековечить память защитников Отчества всех поколений и внести вклад в лесовосстановление региона. В текущем году в Республике Башкортостан было высажено более 1,8 млн молодых деревьев на площади порядка 470 гектаров. За этими цифрами — труд сотен тысяч человек», — отметил руководитель лесного ведомства региона.