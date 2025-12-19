Башкирия стала лидером РФ по высадке деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В акции «Сад памяти» пятью регионами-лидерами стали Башкирия, Подмосковье, Дагестан, Красноярский край, Луганская Народная Республика. В рейтинге регионов учитывалось число высаженных деревьев, количество участников и медийная заметность.
Награду из рук заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслава Спиренкова получил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов. В своем выступлении он подчеркнул, что этот высокий статус подтверждает активную приверженность жителей региона к сохранению исторической памяти и экологической ответственности.
«“Сад Памяти” несет в себе две главные составляющие: увековечить память защитников Отчества всех поколений и внести вклад в лесовосстановление региона. В текущем году в Республике Башкортостан было высажено более 1,8 млн молодых деревьев на площади порядка 470 гектаров. За этими цифрами — труд сотен тысяч человек», — отметил руководитель лесного ведомства региона.
Всего в 2025 году в ходе акций «Сад памяти» и «Сохраним лес», реализуемых в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», по стране было посажено более 100 млн новых деревьев.
Также были подведены итоги осеннего сезона «Экотрекера зеленых привычек» — цифровой игры, которая помогает людям переходить к экологичному образу жизни через сбор «экобаллов» и участие в различных экоакциях. Абсолютным лидером и победителем стала Республика Башкортостан, набрав рекордные 13 533 экобалла, сообщили в минэкологии региона.
«Этот успех является закономерным продолжением высоких результатов, которые Башкортостан демонстрирует в рамках других федеральных экологических инициатив, таких как “Выбираю чистый воздух”, “Бумбатл” и “Вода России”. Победа подтверждает эффективность системной работы в сфере экологического просвещения и вовлечения населения», — сказал министр экологии РБ Нияз Фазылов.
Ранее сообщалось, что Башкирия заняла первое место в экологическом рейтинге регионов ПФО.