В хабаровском парке «Динамо» создают настоящую ледяную сказку

В самом центре краевой столицы в парке «Динамо» стартовал конкурс «Амурский хрусталь». Корреспондент информационного агентства «Хабаровский край сегодня» своими глазами увидел, как создается ледяная сказка.
На центральной аллее парка кипит работа. Шумят бензопилы. Девять творческих тандемов — участников традиционного конкурса «Амурский хрусталь» — творят настоящие чудеса.
— Это будет «Птица счастья», — рассказывают о своей работе хабаровчанки Мария Славгородская и Валентина Галий. — Хотели изобразить «Жар-птицу», но нас коллеги немного опередили.
Их творческий дуэт принимает участие в конкурсе не первый раз, и в этом году они очень рассчитывают на победу.
А рядом трудится целый семейный подряд — Ирина Заславская, преподаватель краевого колледжа искусств, и ее сын Александр. Они показывают эскиз — сказочная лошадка словно бежит по радуге. Кстати, Ирина недавно принимала участие в создании ледяных фигур в Якутске.
Но до самих ледяных скульптур еще несколько дней. Пока же на ледяные блоки удивительно голубого цвета специальным маркером наносится краска, по которой потом будет работать ледорез.
— Мы очень хотим подарить нашим горожанам чуточку волшебства перед Новым годом. В парке будет целый сказочный городок с причудливыми ледяными скульптурами. Им смогут любоваться и дети, и взрослые. Всю душу вкладываем в это и очень хотим, чтобы горожане бережно относились к городку, не ломали хрупкие фигуры, — говорят художники.
Готовые скульптуры творцы представят на суд жюри 22 декабря, а победитель получит премию.