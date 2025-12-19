Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе из-за мокрого снега на дорогах предупредили о риске аварий

Госавтоинспекция Уфы попросила водителей быть осторожнее из-за ухудшения погоды.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Уфы обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. По данным ГАИ, повышение температуры привело к тому, что на проезжей части образовалась мокрая снежная каша. Это создает серьезную опасность и может стать причиной как мелких, так и серьезных аварий.

В таких условиях особенно важны хорошие навыки вождения и аккуратность. Специалисты советуют значительно снизить скорость, так как мокрый снег сильно увеличивает тормозной путь. Если нет острой необходимости, лучше отказаться от поездок на личном автомобиле и выбрать общественный транспорт. Также водителей просят с пониманием относиться к работе уборочной техники и не оставлять свои машины на проезжей части или обочинах, чтобы не мешать расчистке.

Пешеходам также необходимо быть осторожнее. Следует заранее продумывать маршрут, избегая мест с большими сугробами и гололедом. Безопаснее всего переходить дорогу только в специально отведенных местах, внимательно смотря по сторонам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.