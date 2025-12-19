В Уфе из-за мокрого снега на дорогах предупредили о риске аварий

В таких условиях особенно важны хорошие навыки вождения и аккуратность. Специалисты советуют значительно снизить скорость, так как мокрый снег сильно увеличивает тормозной путь. Если нет острой необходимости, лучше отказаться от поездок на личном автомобиле и выбрать общественный транспорт. Также водителей просят с пониманием относиться к работе уборочной техники и не оставлять свои машины на проезжей части или обочинах, чтобы не мешать расчистке.