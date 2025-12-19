В Уфе из-за мокрого снега на дорогах предупредили о риске аварий

Госавтоинспекция Уфы обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. По данным ГАИ, повышение температуры привело к тому, что на проезжей части образовалась мокрая снежная каша. Это создает серьезную опасность и может стать причиной как мелких, так и серьезных аварий.
В таких условиях особенно важны хорошие навыки вождения и аккуратность. Специалисты советуют значительно снизить скорость, так как мокрый снег сильно увеличивает тормозной путь. Если нет острой необходимости, лучше отказаться от поездок на личном автомобиле и выбрать общественный транспорт. Также водителей просят с пониманием относиться к работе уборочной техники и не оставлять свои машины на проезжей части или обочинах, чтобы не мешать расчистке.
Пешеходам также необходимо быть осторожнее. Следует заранее продумывать маршрут, избегая мест с большими сугробами и гололедом. Безопаснее всего переходить дорогу только в специально отведенных местах, внимательно смотря по сторонам.
