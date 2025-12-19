На Урале вынесен приговор по делу о гибели рабочих, заживо сгоревших в цистерне

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался индивидуальный предприниматель Максим Осадчий. Он обвинялся в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Как было установлено в ходе расследования, принятые им на работу маляр и подсобный рабочий выполняли подготовку внутренней поверхности цистерны к окраске, которая заключалась в обезжиривании с помощью легковоспламеняющегося растворителя.