Около 200 семей переехали в новостройку по реновации на улице Гарибальди

«Новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой в жилом комплексе на ул. Гарибальди отпраздновали около 200 семей. В доме спроектировали 354 квартиры общей площадью свыше 20 тыс. кв. м. Три из них оборудованы для маломобильных жильцов: имеют просторные коридоры, широкие дверные проемы, а также специальные поручни в санузлах. Первые этажи нежилые — отведены под объекты социально-бытового назначения: частные клиники, детские центры, аптеки и магазины», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.