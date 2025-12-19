Ричмонд
Около 200 семей переехали в новостройку по реновации на улице Гарибальди

В районе Черемушки Юго-Западного административного округа около 200 семей отпраздновали новоселье в построенном по программе реновации доме на ул. Гарибальди. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой в жилом комплексе на ул. Гарибальди отпраздновали около 200 семей. В доме спроектировали 354 квартиры общей площадью свыше 20 тыс. кв. м. Три из них оборудованы для маломобильных жильцов: имеют просторные коридоры, широкие дверные проемы, а также специальные поручни в санузлах. Первые этажи нежилые — отведены под объекты социально-бытового назначения: частные клиники, детские центры, аптеки и магазины», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Как уточняется, жители переехали в новостройку по адресу: ул. Гарибальди, д. 17а.