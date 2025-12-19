В РФ создали линию клеток для замещения зарубежного препарата для диабетиков

«В работе применена схема последовательной селекции клеток: ген дулаглутида вводят в клетки два раза с двумя различными селекционными маркерами — дигидрофолатредуктазой и глутаминсинтетазой, что сразу дает прирост продуктивности на 30% по сравнению с одним маркером и позволяет устранить из популяции все малопродуктивные клетки. Отобранный клон клеток вырабатывает целевой белок в количествах, позволяющих получать не менее 300 доз дулаглутида с одного литра среды, что позволяет организовать экономически обоснованное производство препарата», — пояснили в научном центре.