Комитет по культуре Челябинска возглавил бывший директор зоопарка

Юрий Леончик окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «Менеджмент организации». В 1992 году он начал работать в коммерческих структурах на разных должностях. До 2008 года был администратором, а потом — директором кинотеатра «Знамя». В 2009 году занимал руководящие посты в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки.