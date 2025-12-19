Комитет по культуре Челябинска возглавил бывший директор зоопарка

Юрий Леончик окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «Менеджмент организации». В 1992 году он начал работать в коммерческих структурах на разных должностях. До 2008 года был администратором, а потом — директором кинотеатра «Знамя». В 2009 году занимал руководящие посты в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки.
— В марте 2014 года стал директором челябинского зоопарка и занимал этот пост до настоящего времени, — сообщили сотрудники администрации города.
Бывшего руководителя комитета по культуре Челябинска Элеонору Халикову задержали 5 декабря. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Элеонора Халикова возглавляла городской комитет по культуре (до апреля 2025 года — управление культуры) с осени 2018-го. Сначала она работала в статусе исполняющей обязанности, а с 1 апреля 2019-го стала полноценным руководителем. Свой пост чиновница покинула в конце ноября этого года.