Губернатор показал фотографии с последствиями атаки дронов в Батайске

Также 18 декабря глава Батайска Валентин Кукин сообщил, что в администрации от приняли 36 заявлений на материальную помощь, а также будут выделены средства на инструментальное обследование четырех домов. Эксперты оценят состояние зданий, возможность капремонта и ориентировочную стоимость восстановительных работ. Обследование двух построек должны выполнить до 23 декабря, еще двух — до 26 декабря. Параллельно ведется замер пострадавших окон.