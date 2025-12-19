Ричмонд
Губернатор показал фотографии с последствиями атаки дронов в Батайске

Губернатор Юрий Слюсарь побывал на месте падения БПЛА в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале показал фотографии, сделанные в Батайске после атаки дронов, произошедшей в ночь на 18 декабря.

Напомним, после воздушной атаки на одной из улиц города загорелись два частных дома. Сообщалось о семи пострадавших, из которых один человек погиб (позже глава города Валенитин Кукин рассказал, что умерла женщина).

Также 18 декабря глава Батайска Валентин Кукин сообщил, что в администрации от приняли 36 заявлений на материальную помощь, а также будут выделены средства на инструментальное обследование четырех домов. Эксперты оценят состояние зданий, возможность капремонта и ориентировочную стоимость восстановительных работ. Обследование двух построек должны выполнить до 23 декабря, еще двух — до 26 декабря. Параллельно ведется замер пострадавших окон.

Если к кому-то не пришли с обходом или замерами, следует обратиться в УЖКХ, управление социальной защиты или в администрацию города.

Напомним, также в ночь на 18 декабря из-за БПЛА горело грузовое судно в порту Ростова-на-Дону. В этом случае погибли два члена экипажа, еще три — получили ранения. Пожар был потушен на площади в 20 кв метров.

