Южноуральцам рассказали о новых правилах выезда детей в 2026 году

С 20 января 2026 года вступают в силу новые правила выезда за границу для детей, о которых рассказали специалисты Пограничного управления ФСБ и нотариусы Челябинской области.
Главные изменения коснутся поездок в соседние страны. Ключевое нововведение: для выезда в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию детям до 14 лет теперь обязательно потребуется загранпаспорт. Ранее для этих направлений было достаточно свидетельства о рождении. Дети старше 14 лет и взрослые смогут по-прежнему посещать эти страны по внутреннему паспорту РФ.
Для тех, кто уже въехал в эти государства по старому правилу, действует переходный период — вернуться в Россию можно будет по тому же свидетельству о рождении. Основным документом для выезда несовершеннолетнего за границу остаётся загранпаспорт (биометрический или старого образца).
Если ребёнок путешествует без родителей, в сопровождении бабушки, тренера или других лиц, необходимо нотариальное согласие от одного из родителей. В согласии нужно указать данные сопровождающего, сроки поездки и список стран.
При этом согласие от второго родителя не требуется, подчеркивает официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Сорокин.
Оформить документ можно даже дистантивно с помощью специальной нотариальной процедуры. Хотя для поездок по России согласие родителей по закону не требуется, его рекомендуется иметь при себе. Этот документ часто запрашивают перевозчики или администрации гостиниц и детских лагерей для подтверждения полномочий сопровождающего.