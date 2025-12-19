Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцам рассказали о новых правилах выезда детей в 2026 году

Изменения коснутся детей и вступают в силу с 20 января.

Источник: Freepik

С 20 января 2026 года вступают в силу новые правила выезда за границу для детей, о которых рассказали специалисты Пограничного управления ФСБ и нотариусы Челябинской области.

Главные изменения коснутся поездок в соседние страны. Ключевое нововведение: для выезда в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию детям до 14 лет теперь обязательно потребуется загранпаспорт. Ранее для этих направлений было достаточно свидетельства о рождении. Дети старше 14 лет и взрослые смогут по-прежнему посещать эти страны по внутреннему паспорту РФ.

Для тех, кто уже въехал в эти государства по старому правилу, действует переходный период — вернуться в Россию можно будет по тому же свидетельству о рождении. Основным документом для выезда несовершеннолетнего за границу остаётся загранпаспорт (биометрический или старого образца).

Если ребёнок путешествует без родителей, в сопровождении бабушки, тренера или других лиц, необходимо нотариальное согласие от одного из родителей. В согласии нужно указать данные сопровождающего, сроки поездки и список стран.

При этом согласие от второго родителя не требуется, подчеркивает официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Сорокин.

Оформить документ можно даже дистантивно с помощью специальной нотариальной процедуры. Хотя для поездок по России согласие родителей по закону не требуется, его рекомендуется иметь при себе. Этот документ часто запрашивают перевозчики или администрации гостиниц и детских лагерей для подтверждения полномочий сопровождающего.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше