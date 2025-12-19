Ричмонд
Молодой самец косули забежал в торговый центр Сочи

Инспекторы нацпарка Сочи вернули в лес косулю, которая забежала в торговый центр.

Источник: Сочинский национальный парк

Молодой самец косули забежал в здание торгового центра. Это произошло 18 декабря в сочинском поселке Лазаревское.

Как сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка, государственные инспекторы оперативно прибыли на место и аккуратно отловили напуганное животное. После проверки состояния здоровья косулю вывезли на безопасное расстояние — примерно в 15 километров от поселка — и выпустили в лесу.

«Косуля здорова и уже на свободе!» — рассказали в национальном парке Сочи.

Эксперты предполагают, что причиной такого неожиданного визита оленя в город стали бродячие собаки, которые могли преследовать его и загнать к людям. К слову, этот случай не единичен. В Сочинском нацпарке отмечают, что за последнюю неделю было зафиксировано несколько подобных необычных встреч: ранее самку благородного оленя спасали в Красной Поляне, а в Туапсе очевидцы и вовсе наблюдали за оленем, заплывшим в море.

Специалисты напоминают, что при встрече с диким животным в городе стоит сохранять спокойствие и держать дистанцию. Не нужно пытаться его покормить или самостоятельно поймать. Сообщите о произошедшем оперативному дежурному Сочинского национального парка по телефону: 8 (918) 202−34−43.