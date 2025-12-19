Молодой самец косули забежал в торговый центр Сочи

Эксперты предполагают, что причиной такого неожиданного визита оленя в город стали бродячие собаки, которые могли преследовать его и загнать к людям. К слову, этот случай не единичен. В Сочинском нацпарке отмечают, что за последнюю неделю было зафиксировано несколько подобных необычных встреч: ранее самку благородного оленя спасали в Красной Поляне, а в Туапсе очевидцы и вовсе наблюдали за оленем, заплывшим в море.