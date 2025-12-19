Совфед одобрил проект о сроке наказания за дезертирство для экс-заключенных

За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до шести лет и на срок от трех до восьми лет, если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, как и за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца — на срок от семи до 12 лет.