На Урале в праздники РЭО ГИБДД будут работать три дня

Жители Свердловской области смогут сдать экзамены, получить водительские удостоверения и зарегистрировать транспортное средство.

Источник: Аргументы и факты

В Свердловской области регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД во время новогодних и рождественских праздников будут работать три дня. Об этом сообщает ведомство.

3, 9 и 10 января уральцы смогут получить водительские удостоверения и зарегистрировать транспорт. Также у них будет возможность попытаться сдать экзамен на право вождения.

Визит в межрайонные экзаменационные и регистрационные отделения можно запланировать с помощью портала госуслуг. Желающие смогут выбрать на сайте удобные им дату и время посещения.