На Урале в праздники РЭО ГИБДД будут работать три дня

В Свердловской области регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД во время новогодних и рождественских праздников будут работать три дня. Об этом сообщает ведомство.
3, 9 и 10 января уральцы смогут получить водительские удостоверения и зарегистрировать транспорт. Также у них будет возможность попытаться сдать экзамен на право вождения.
Визит в межрайонные экзаменационные и регистрационные отделения можно запланировать с помощью портала госуслуг. Желающие смогут выбрать на сайте удобные им дату и время посещения.