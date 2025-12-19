Ричмонд
Суд взыскал 650 тысяч рублей за гибель рабочего в ДТП в Омске

Прокуратура Горьковского района поддержала иск отца погибшего к водителю и транспортной компании.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Горьковском районе Омской области удовлетворил иск отца мужчины, погибшего в автоаварии. С его работодателя и с виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда. Об этом рассказала 19 декабря прокуратура, которая участвовала в рассмотрении дела.

27 августа 2023 года сотрудник транспортной компании выполнял дорожные работы на 14-м км трассы Екатеринбург-Тюмень. Водитель FIAT Doblo наехал на припаркованную «Газель», которую от удара отбросило на мужчину. Получив тяжкие телесные повреждения, работник после длительного лечения скончался.

Водителя-виновника ДТП осудили по уголовной статье за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, суд установил причинно-следственную связь между смертью человека и нарушениями требований охраны труда, допущенными транспортной компанией.

Участвующий в процессе прокурор дал заключение в пользу удовлетворения иска отца погибшего.

С учетом позиции гособвинения суд постановил взыскать с ответчиков 650 тысяч рублей компенсации с ответчиков — шофера и компании. Данное решение уже вступило в законную силу.

