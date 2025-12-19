Суд взыскал 650 тысяч рублей за гибель рабочего в ДТП в Омске

Суд в Горьковском районе Омской области удовлетворил иск отца мужчины, погибшего в автоаварии. С его работодателя и с виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда. Об этом рассказала 19 декабря прокуратура, которая участвовала в рассмотрении дела.