Иностранец пытался незаконно вывезти 3,5 кг нефрита из Иркутска в Пекин

IrkutskMedia, 19 декабря. В аэропорту Иркутска сотрудники таможни пресекли факт незаконного вывоза нефрита в Китай. Как выяснилось, иностранный гражданин приобрел минералы для личных целей и хотел вывезти их в КНР. Всего в чемодане мужчины обнаружили восемь зеленых камней общим весом почти 3,5 кг.
В пресс-службе Иркутской таможни сообщили, что по результатам эксперты нефрит оказался необработанным. Его вывоз с таможенной территории ЕАЭС для личного пользования запрещен законом.
В отношении иностранца возбудили административное дело за несоблюдение запретов и ограничений. Теперь ему грозит штраф с конфискацией товара.
Ранее сообщалось, что таможенниками в Иркутском аэропорте изъято более 230 кг некурительной табачной смеси, 45 тысяч сигарет, 340 стиков и 1,5 кг табака, транспортируемых с нарушением правил за 11 месяцев 2025 года.