Иностранец пытался незаконно вывезти 3,5 кг нефрита из Иркутска в Пекин

IrkutskMedia, 19 декабря. В аэропорту Иркутска сотрудники таможни пресекли факт незаконного вывоза нефрита в Китай. Как выяснилось, иностранный гражданин приобрел минералы для личных целей и хотел вывезти их в КНР. Всего в чемодане мужчины обнаружили восемь зеленых камней общим весом почти 3,5 кг.