Спасатель в Башкирии напомнил о безопасной толщине льда

Для человека безопасная толщина льда на реках и озерах начинается от 10 сантиметров, для снегоходов — от 15 см, а для легковых машин — от 20 см.

Источник: Башинформ

Об этом в интервью ЦУР Башкортостана рассказал замначальника аварийно-спасательной службы ГК РБ по ЧС Ильгиз Фаррахов.

«На крепость льда указывает в том числе его цвет. Прозрачный, голубоватый лед — самый прочный. Мутный белый или желтоватый могут быть опасны», — добавил гость эфира.

Эксперт отметил, что если житель провалился под лед, то ни в коем случае не стоит паниковать.

«Постарайтесь стабилизировать дыхание и принять горизонтальное положение относительно течения. Попробуйте ухватиться за край полыньи, последовательно закинув ноги на поверхность. К берегу по льду стоит передвигаться ползком или перекатами», — порекомендовал он.