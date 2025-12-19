Спасатель в Башкирии напомнил о безопасной толщине льда

Об этом в интервью ЦУР Башкортостана рассказал замначальника аварийно-спасательной службы ГК РБ по ЧС Ильгиз Фаррахов.
«На крепость льда указывает в том числе его цвет. Прозрачный, голубоватый лед — самый прочный. Мутный белый или желтоватый могут быть опасны», — добавил гость эфира.
Эксперт отметил, что если житель провалился под лед, то ни в коем случае не стоит паниковать.
«Постарайтесь стабилизировать дыхание и принять горизонтальное положение относительно течения. Попробуйте ухватиться за край полыньи, последовательно закинув ноги на поверхность. К берегу по льду стоит передвигаться ползком или перекатами», — порекомендовал он.