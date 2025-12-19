158 домах остались без отопления в Октябрьском районе Ростова

Добавим, по информаци главы города Александра Скрябина, из-за ситуации с электричеством отключение тепла и воды коснулось части Советского и Октябрьского районов. Однако к этому моменту «электроснабжение потребителей восстановлено, началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов».