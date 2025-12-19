158 домах остались без отопления в Октябрьском районе Ростова

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону после аварийного отключения электричества пропало отопление в 158 многоквартирных домах. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— В связи с аварийным отключением электроэнергии остановлены котельные на улицах Таганрогской и Гагринской. Под отключение теплоснабжения попадают 158 домов в границах указанных улиц, — прокомментировала Антонина Пшенична.
Добавим, по информаци главы города Александра Скрябина, из-за ситуации с электричеством отключение тепла и воды коснулось части Советского и Октябрьского районов. Однако к этому моменту «электроснабжение потребителей восстановлено, началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.