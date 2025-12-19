Ричмонд
Городские власти проверили условия содержания отловленных псов в питомнике Иркутска

Из 1085 собак 75 были признаны агрессивными и останутся на постоянном содержании приюта «К-9».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 декабря. Администрация Иркутска проверила условия содержания собак в приюте «К-9» совместно со службой областной ветеринарии провела рабочую проверку условий содержания животных в приюте «К-9». Основной целью выезда стал мониторинг выполнения ранее заключенного муниципального контракта на отлов безнадзорных собак, срок действия которого истек в ноябре текущего года.

«В рамках завершенного контракта всего было отловлено 1085 собак. На сегодня в приюте остается 160 животных. Из них 75 особей признаны агрессивными и не будут возвращены в прежнюю среду обитания, они останутся на постоянном содержании в питомнике. В части отлова данный контракт выполнен и завершен», — прокомментировала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

В ходе проверки комиссия осмотрела помещения и вольеры, оценила наличие необходимых кормов и сена, сканировала чипы на соответствие документации, а также проверила состояние отловленных ранее животных.

«Мы приняли участие в осмотре собак на предмет условий содержания, наличия кормов, ветеринарного состояния животных, их упитанности. По результатам осмотра нарушений не выявлено», — заявил инспектор отдела в области обращения с животными по городу Иркутску службы ветеринарии региона Денис Михалев.

Напомним, представители администрации Иркутска совместно со специалистами службы ветеринарии области совершили контрольный выезд в питомник «5 звёзд», расположенный в Усолье-Сибирском. Эта организация — один из подрядчиков, выполняющих на территории Иркутска муниципальные обязательства по отлову, вакцинации, стерилизации и идентификации безнадзорных животных.