Городские власти проверили условия содержания отловленных псов в питомнике Иркутска

«В рамках завершенного контракта всего было отловлено 1085 собак. На сегодня в приюте остается 160 животных. Из них 75 особей признаны агрессивными и не будут возвращены в прежнюю среду обитания, они останутся на постоянном содержании в питомнике. В части отлова данный контракт выполнен и завершен», — прокомментировала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.