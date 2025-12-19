Закрытие школ, отсутствие дорог и рабочих мест: Почему власть вынуждает молодежь бежать из районных городов и сел Молдовы

«Когда молодёжь не видит возможностей в городе или в селе, где она живёт, она уезжает. Уезжает либо в Кишинёв и перегружает город, либо за границу, либо становится частью диаспоры. А когда молодёжь уезжает из страны, как уехали 260 тысяч граждан за последние четыре года, ты теряешь возможности. Ты теряешь будущее. Закрываются школы под лозунгом “оптимизации”. Отъезд молодёжи из наших населённых пунктов, из наших сёл и городов приводит к потере возможностей», — отметил Ионицэ.