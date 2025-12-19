С каждым уехавшим из страны молодым человеком, Молдова теряет будущее.
Гражданский активист Андрей Ионицэ заявил, что власти Молдовы сосредоточены в основном на Кишинёве, игнорируя проблемы сёл и малых городов. По его словам, отсутствие инвестиций в дороги, инфраструктуру и рабочие места лишает регионы перспектив. В результате жители сначала уезжают в столицу, а затем покидают страну, что ведёт к опустошению сёл и утрате будущего для всей Молдовы.
«Когда молодёжь не видит возможностей в городе или в селе, где она живёт, она уезжает. Уезжает либо в Кишинёв и перегружает город, либо за границу, либо становится частью диаспоры. А когда молодёжь уезжает из страны, как уехали 260 тысяч граждан за последние четыре года, ты теряешь возможности. Ты теряешь будущее. Закрываются школы под лозунгом “оптимизации”. Отъезд молодёжи из наших населённых пунктов, из наших сёл и городов приводит к потере возможностей», — отметил Ионицэ.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.
От избирателей, живущих тут, в Молдове, ничего не зависит (далее…).
Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.
У людей появляется масса каких-то совершенно чужих контактов незнакомых пользователей (далее…).
В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.
Педагогам долго придется ждать повышения зарплат (далее…).