Уфимский эпидемиолог рассказал, как отличить гонконгский грипп от простуды

В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. С ноября зарегистрировано 529 случаев гриппа, доминирует гонконгский штамм (H3N2). Только за прошлую неделю заболели 198 человек, 37% из них — дети.
Главный эпидемиолог минздрава республики Азат Мухаметзянов объяснил, что этот вирус отличается резким началом, высокой температурой (до 40°C) и сильной интоксикацией (ломота, головная боль, слабость). Человек становится заразным за сутки до появления симптомов.
В группе риска — дети, пожилые, беременные и люди с хроническими болезнями. При первых симптомах важен покой, обильное питье и жаропонижающие. Если появилась одышка, спутанность сознания или состояние ухудшается, нужно срочно обратиться к врачу. Самым частым и опасным осложнением является пневмония.
Врач подчеркнул, что вакцинация — самый эффективный способ профилактики. Для защиты окружающих нужно носить маску, менять ее каждые 2 часа, кашлять в локоть, чаще мыть руки и поддерживать влажность воздуха в помещении.