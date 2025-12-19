Ричмонд
В Башкирии утвердили график работы поликлиник на новогодние праздники

Полными выходными станут 1, 4, 7 и 11 января.

Источник: Аргументы и факты

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года поликлиники Башкирии будут работать по специальному графику. Полными выходными станут 1, 4, 7 и 11 января.

В рабочие дни — 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января — приём пациентов будет вестись с 08:00 до 17:00. Вызовы на дом, в том числе неотложные, будут приниматься до 16:00.

Пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и COVID-19 будут принимать в отдельных фильтр-боксах в те же часы. Женские консультации и проведение диспансеризации также запланированы на рабочие дни праздничного периода.