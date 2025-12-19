В возрасте 56 лет умер известный пермский художник Владислав Дёгтев

Монотипия относится к уникальному виду искусства, где изображение вручную наносится на гладкую поверхность, а затем отпечатывается на бумаге. Единственный и неповторимый оттиск похож на акварель или рисунок маслом. Его отличают мягкие переходы и размытые контурами. Работы в стиле монотипии не тиражируются, так как каждый отпечаток уникален.