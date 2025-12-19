В возрасте 56 лет умер известный пермский художник Владислав Дёгтев

Пермская художественная галерея сообщила об уходе из жизни 16 декабря художника Дёгтева Владислава Викторовича. Он был известен как большой мастер редкой и сложной технике графики — монотипия. Его работы хранятся в собрании галереи.
Владислав Дёгтев родился 21 января 1969 года в Перми. В 1992 году окончил Екатеринбургское художественное училище им. Шадра. Его работы отличали импровизация, стихийность и тонкая работа с непредсказуемым результатом. Они являлись отражением мира и состояли из множества самоподобных форм и состояний, глубоко философских и эмоционально насыщенных.
В Пермской галерее отметили, что работы мастера являются важной частью культурного наследия региона.
Монотипия относится к уникальному виду искусства, где изображение вручную наносится на гладкую поверхность, а затем отпечатывается на бумаге. Единственный и неповторимый оттиск похож на акварель или рисунок маслом. Его отличают мягкие переходы и размытые контурами. Работы в стиле монотипии не тиражируются, так как каждый отпечаток уникален.