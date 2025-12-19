Находка 7-летней девочки на берегу Ангары удивила ученых

К Ангаре Саша Логинова из поселка Пинчуга Богучанского округа приехала с родителями, чтобы набрать песка. Пока родители занимались песком, девочка рассматривала камешки. И подняла что-то необычное.
Находку забрали домой. А когда Саша побывала в Богучанском краеведческом музее и увидела зуб мамонта, он напомнил ей найденный камешек. Сначала обнаружилось сходство в интернете, а потом и эксперты подтвердили, что это археологический артефакт.
Вместе с родителями и бабушкой девочка подготовила доклад о своей находке и выступила на краеведческой конференции. И даже получила специальный приз.
Бабушка Саши Логиновой — Тамара Александровна много лет работает в школе. Но, как она рассказала, местные жители и не знали, что в их местах когда-то жили мамонты.
Шерстистые мамонты — вымерший вид семейства слоновых. Появился около 450 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Северную Америку. Первое научное описание составил немецкий ученый Иоганн Фридрих Блуменбах в 1799 году.
В эпоху оледенения шерстистый мамонт был распространен в большей части Евразии и Северной Америке. В особо холодные периоды проникал до Центральной Европы, Китая и юга современных США, в более теплые — ограничивался Сибирью и Канадой. Наиболее южные места находок останков этого вида расположены в Испании и Мексике.
Основная популяция шерстистых мамонтов исчезла около 10 тысяч лет назад. Небольшие изолированные группы жили дольше: на острове Врангеля мамонты существовали 4000 лет назад, а на острове Святого Павла — 5600 лет назад.
Причины вымирания до конца не выяснены, но среди основных факторов выделяют изменение климата и охоту на них древних людей.