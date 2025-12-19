Находка 7-летней девочки на берегу Ангары удивила ученых

В эпоху оледенения шерстистый мамонт был распространен в большей части Евразии и Северной Америке. В особо холодные периоды проникал до Центральной Европы, Китая и юга современных США, в более теплые — ограничивался Сибирью и Канадой. Наиболее южные места находок останков этого вида расположены в Испании и Мексике.