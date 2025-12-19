Ричмонд
Красноярцев просят не оставлять открытыми водоразборные колонки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За три недели декабря от жителей частного сектора в диспетчерскую службу КрасКом поступило 60 сообщений о неработающих водоразборных колонках.

Источник: НИА Красноярск

Как установили дежурные бригады, приезжая на вызов, в действительности только три аппарата нуждались в ремонте. 27 водоколонок замерзли из-за неправильной эксплуатации, а еще 30 — оказались окружены льдом из-за того, что кто-то специально оставлял воду открытой, заблокировав рычаг посторонним предметом.

Нарушение правил эксплуатации уличных колонок ведет как к потерям питьевой воды, так и сильно осложняет доступ к водоразборному устройству другим жителям. По скользкой наледи люди с трудом пробираются к колонке, чтобы набрать воды. На отогрев одной колонки в среднем уходит около часа, в особо сложных случаях работы занимают до трех часов. Порой слесарям КрасКом приходится даже использовать отбойный молоток для освобождения железной конструкции из ледового плена.

Чтобы колонки не перемерзли и не ломались, достаточно соблюдать простые правила пользования:

при наборе воды рычаг колонки следует нажимать до упора, чтобы в корпусе не оставалась вода, которая замерзает при низкой температуре;

минимальный набор воды в ёмкость с большой горловиной за один прием должен быть не менее пяти литров.

Запрещается:

фиксировать рычаг в нажатом положении — бесконтрольный поток приводит к образованию наледи;

использовать зимой бутылку с узким горлышком, вода разливается вокруг колонки и замерзает;

бросать в корпус колонки посторонние предметы, а также бить по нему тяжелыми предметами, что может привести к выходу механизмов из строя;

подключать шланги, мыть машины рядом с колонкой;

самостоятельно отогревать или ремонтировать водоразборные колонки.

Поскольку вся зима с её основными морозами ещё впереди, просим красноярцев оперативно сообщать о замерзших или «плачущих» колонках в диспетчерскую службу КрасКом по телефону: ‪‪211−39−63.

