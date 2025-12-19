Красноярцев просят не оставлять открытыми водоразборные колонки

Нарушение правил эксплуатации уличных колонок ведет как к потерям питьевой воды, так и сильно осложняет доступ к водоразборному устройству другим жителям. По скользкой наледи люди с трудом пробираются к колонке, чтобы набрать воды. На отогрев одной колонки в среднем уходит около часа, в особо сложных случаях работы занимают до трех часов. Порой слесарям КрасКом приходится даже использовать отбойный молоток для освобождения железной конструкции из ледового плена.