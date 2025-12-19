Ричмонд
В Ростове восстановили электроснабжение после обрыва ЛЭП

Подачу электричества и других ресурсов возобновили в Ростове после отключения 19 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение. Об этом 19 декабря сообщил глава города Александр Скрябин.

— Заслушал доклад зама по ЖКХ. Электроснабжение потребителей в городе восстановлено. В настоящее время началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов, — проинформировал Александр Скрябин.

Информация о работе школ и детских садов доводится через родительские чаты, добавил глава города.

Напомним, отключение электричества в части Советского и Октябрьского районов произошло после воздушной атаки и последующего обрыва высоковольтной ЛЭП. Атака БПЛА произошла в ночь на 19 декабря.

