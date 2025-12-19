В Иркутской области проверяют зимние горки

Объект успешно прошел проверку и подлежит регистрации. Горка откроется 20 декабря, сообщает пресс-служба Правительства региона. «В прошлом году инспекторы зарегистрировали 30 зимних горок. Сегодня, с учетом данных прошлых лет, в Иркутской области зарегистрировано 60 зимних горок в 15 районах, также готовятся к регистрации 22 горки. Это важная работа, ведь от нее зависит безопасность детей», — сказал осуществляющий полномочия руководителя службы гостехнадзора Алексей Антонов.