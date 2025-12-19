Ричмонд
В Иркутской области проверяют зимние горки

Иркутская область, НИА-Байкал — Инспекторы службы гостехнадзора Иркутской области начали проводить осмотры зимних горок на соответствие требованиям безопасности.

Источник: НИА Байкал

Проверку проходят объекты, подлежащие государственной регистрации. К ним относятся все зимние горки, изготовленные изо льда или дерева, а также комбинированные, предусматривающие спуск с высоты от 0,4 метра и более. Накануне инспектор проверил горку в сквере Кирова в Иркутске.

При осмотре аттракциона осуществляется идентификация визуальным методом, проверка наличия маркировки и соответствие представленным документам. Также при осмотре осуществляется пробный спуск с проведением видеофиксации с участием эксплуатанта или его представителя.

Объект успешно прошел проверку и подлежит регистрации. Горка откроется 20 декабря, сообщает пресс-служба Правительства региона. «В прошлом году инспекторы зарегистрировали 30 зимних горок. Сегодня, с учетом данных прошлых лет, в Иркутской области зарегистрировано 60 зимних горок в 15 районах, также готовятся к регистрации 22 горки. Это важная работа, ведь от нее зависит безопасность детей», — сказал осуществляющий полномочия руководителя службы гостехнадзора Алексей Антонов.

Все ранее зарегистрированные горки ежегодно проходят оценку технического состояния в аккредитованных организациях, где получают акт освидетельствования, который предоставляют в службу по месту регистрации аттракциона. Также специалистами службы была разработана интерактивная карта, на которой отмечены зарегистрированные зимние горки Иркутской области.

Информация на карте будет обновляться по мере ввода в эксплуатацию новых объектов.