Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание на проспекте Мира, 76 отреставрируют к 400-летию Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 400-летию Красноярска отреставрируют «Дом Токарева с гостиницей “Грандотель” 1915 года. Здание расположено на пр. Мира, 76.

Источник: НИА Красноярск

Комплексным восстановлением исторического облика здания в стиле модерн займется ООО «Сиб-Сервис». Проект уже одобрен историко-культурной экспертизой.

Подрядчик отреставрирует утраченные декоративные элементы фасада, выходящего на пр. Мира, и вернет историческую цветовую гамму. Ее определили во время исследований и изучения архивных материалов. Прежний вид вернут и кирпичной кладке, оконным и дверным проемам. Также в проекте предусмотрена светодиодная подсветка.

Согласно плану, работы начнутся в 2026 году. Контролировать процесс будет служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Правительство Красноярского края напоминает, здание на пр. Мир, 76 было известно в разное время как «Грандотель», «Метрополь» и Дворец пионеров. Свой современный архитектурный облик и третий этаж оно приобрело в 1915 году в результате реконструкции по проекту архитектора Леонида Чернышева.

Добавим, сейчас в здании работает Красноярский краевой институт развития образования.