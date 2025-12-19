Здание на проспекте Мира, 76 отреставрируют к 400-летию Красноярска

Комплексным восстановлением исторического облика здания в стиле модерн займется ООО «Сиб-Сервис». Проект уже одобрен историко-культурной экспертизой.
Подрядчик отреставрирует утраченные декоративные элементы фасада, выходящего на пр. Мира, и вернет историческую цветовую гамму. Ее определили во время исследований и изучения архивных материалов. Прежний вид вернут и кирпичной кладке, оконным и дверным проемам. Также в проекте предусмотрена светодиодная подсветка.
Согласно плану, работы начнутся в 2026 году. Контролировать процесс будет служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
Правительство Красноярского края напоминает, здание на пр. Мир, 76 было известно в разное время как «Грандотель», «Метрополь» и Дворец пионеров. Свой современный архитектурный облик и третий этаж оно приобрело в 1915 году в результате реконструкции по проекту архитектора Леонида Чернышева.
Добавим, сейчас в здании работает Красноярский краевой институт развития образования.