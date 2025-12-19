Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за час до эфира уже превысило показатели прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.
В 2024 году на программу поступило порядка 2,5 миллиона вопросов.
В эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что по состоянию на 11.00 число обращений превысило 2,593 миллиона.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>