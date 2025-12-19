Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года

Число вопросов к прямой линии Путина за час до эфира превысило показатели 2024 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за час до эфира уже превысило показатели прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.

В 2024 году на программу поступило порядка 2,5 миллиона вопросов.

В эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что по состоянию на 11.00 число обращений превысило 2,593 миллиона.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>