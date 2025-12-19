Ричмонд
Владельца старинной усадьбы Рихтера в Правдинске, которая разрушается, оштрафуют

Размер штрафа определит суд.

Источник: страница службы ОКН «ВКонтакте»

Владельца старинной усадьбы Рихтера в Правдинске накажут за нарушение требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Накануне Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области выявила, что здание 1911 года находится в плачевном состоянии. При этом ранее собственнику выдавали предписание, он должен был разработать документацию на противоаварийные работы.

Сегодня усадьба аварийная: значительно разрушена кровля, частично разрушены межэтажные перекрытия, помещения замусорены, дверей и окно нет, а территория памятника заросла.

Впереди суд.