В Пермском крае завели дело после сообщения о высадке школьника из автобуса

СК возбудил дело после сообщения о высадке школьника из автобуса в Соликамске.

ПЕРМЬ, 19 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело после информации о том, что в пермском Соликамске кондуктор в мороз высадила из автобуса школьника из-за нехватки у него денег на билет, сообщило региональное СУСК РФ.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в декабре в пермском Соликамске в мороз кондуктор якобы высадила 11-летнего школьника из автобуса, так как у ребенка не хватило денег для оплаты проезда.

«В сети интернет сообщается об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в городе Соликамске Пермского края. В СУСК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя пермского управления ведомства Дениса Головкина доклад по этому делу.