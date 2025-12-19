В Пермском крае завели дело после сообщения о высадке школьника из автобуса

ПЕРМЬ, 19 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело после информации о том, что в пермском Соликамске кондуктор в мороз высадила из автобуса школьника из-за нехватки у него денег на билет, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в декабре в пермском Соликамске в мороз кондуктор якобы высадила 11-летнего школьника из автобуса, так как у ребенка не хватило денег для оплаты проезда.
«В сети интернет сообщается об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в городе Соликамске Пермского края. В СУСК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя пермского управления ведомства Дениса Головкина доклад по этому делу.