Григорьев назвал фейком слухи о сносе жилых домов ради дублера Оренбургского тракта

Говоря об альтернативной трассировке дублера Оренбургского тракта, Олег Григорьев заявил, что она затрагивает жилые дома и социальную инфраструктуру. В частности, в зоне строительства могут оказаться около 14 домов на севере Мирного, порядка 20 домов индивидуальной жилой застройки на улице Техническая, а также 85 участков в СНТ и два ряда домов вдоль железной дороги. Еще ниже по трассе под снос попадают 29 участков СНТ.