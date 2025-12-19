Григорьев назвал фейком слухи о сносе жилых домов ради дублера Оренбургского тракта

Директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев прокомментировал слухи о якобы планируемом сносе жилых домов при строительстве дублера Оренбургского тракта, пишет ИА «Татар-информ».
Дорога пройдет по незастроенным территориям и обойдет поселки.
Проект дублера Оренбургского тракта, подготовленный Институтом пространственного планирования РТ, предусматривает строительство новой магистрали вдали от жилой застройки. Трасса пройдет по свободным территориям с обходом поселков Столбище, Усады, Мирный, а также новых жилых районов. Об этом сообщил директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев.
Он пояснил, что в общественном пространстве распространялись слухи о якобы планируемом сносе значительной части поселка Отары, однако эти утверждения не соответствуют действительности.
«Появилась масса слухов о том, что мы хотим снести полпоселка Отары. Это все — фейки», — заверил Григорьев.
По его словам, трасса проходит со стороны строящегося ЖК «Парк Маяк», а при пересечении улицы Поперечно-Отарской предусмотрен подъем на эстакаду. В результате, как подчеркнул руководитель института, ни один жилой дом в Мирном под снос не попадает, поскольку дорога проектируется по южной стороне поселка вдали от застройки.
Дублер создаст новую вылетную магистраль к М12.
По словам Олега Григорьева, городу требуется еще один полноценный въезд в город, независимый от Оренбургского тракта и проспекта Универсиады. Он отметил, что новая вылетная магистраль должна обеспечить выход на трассу М12 и при этом быть проложена таким образом, чтобы не создавать дискомфорта для жителей поселков и жилых комплексов.
Именно поэтому, как пояснил директор учреждения, институт предлагает прямую трассировку дублера. Такой вариант, по его оценке, позволяет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть без масштабного снова жилых домов.
Маршрут через лес и эстакады.
Согласно проекту Института пространственного планирования РТ, дублер Оренбургского тракта пройдет от трассы М12 до районов Столбище и Усады по незастроенной территории. Григорьев уточнил, что в районе этих поселков дорога будет смещена влево по свободным землям и не потребует сноса домов.
Далее проектом предусмотрена развязка на «бетонке» в сторону Борового Матюшино и прохождение трассы через лесной массив южнее Мирного.
Руководитель института признал, что на этом участке потребуется вырубка деревьев. Вместе с тем он подчеркнул, что проектом заложены компенсационные высадки в границах леса либо рядом с Водозабором. По его словам, подобная практика является стандартной при строительстве крупных инфраструктурных объектов.
Шумозащита и сохранение поселков.
Далее, как рассказал Григорьев, трасса, обходя участки Водозабора, подойдет к улице Ново-Давликеевская. Этот участок планируется выполнить в глубокой выемке, что позволит защитить жителей Мирного от шума и вредных выбросов. После этого дорога спускается на территорию протоки Подувалье, где предлагается строительство эстакады для минимизации ущерба зеленым зонам.
По словам директора института, трасса пройдет восточнее поселка Отары, за протокой, без сноса жилых домов. Затем она продолжится по территории Подувалья и войдет в Казань в створе улицы Крутовская. В результате формируется независимая от Оренбургского тракта вылетная магистраль, обеспечивающая дополнительный въезд и выезд из города.
Новая дорога снизит пробки для жителей и новостроек.
Григорьев отметил, что реализация проекта позволит жителям поселка Отары, выезжающим из Казани, избежать заторов на улице Поперечно-Отарской. Он подчеркнул, что при планировании учитывается и строительство ЖК «Парк Маяк», а также возможное появление крупного жилого массива, жителям которого потребуется удобный выезд.
Кроме того, директор Института пространственного планирования РТ напомнил о планах по застройке иловых полей крупным общественно-деловым комплексом площадью 4,8−5 млн кв. метров. По его словам, без новой дороги транспорт с этой территории будет вынужден использовать Центрально-Отарскую и другие узкие улицы, что приведет к постоянным пробкам.
Этот проект выигрывает в сравнении с альтернативным вариантом.
Говоря об альтернативной трассировке дублера Оренбургского тракта, Олег Григорьев заявил, что она затрагивает жилые дома и социальную инфраструктуру. В частности, в зоне строительства могут оказаться около 14 домов на севере Мирного, порядка 20 домов индивидуальной жилой застройки на улице Техническая, а также 85 участков в СНТ и два ряда домов вдоль железной дороги. Еще ниже по трассе под снос попадают 29 участков СНТ.
В варианте Института пространственного планирования РТ под изъятие попадают лишь несколько садовых участков.
«Против большого сноса у нас только несколько садовых участков, которые действительно надо сносить, разумеется, с положенной компенсацией», — пояснил Григорьев.
Альтернативный вариант «проигрывает» еще и потому, что предусматривает вырубку единственного парка ЖК «Южный парк» и коттеджного поселка «Лесная поляна». Григорьев подчеркнул, что такой сценарий нанесет больший ущерб, поскольку выбросы и шум останутся внутри жилых районов, тогда как в предлагаемом варианте основная нагрузка будет сосредоточена в лесной зоне.
Проект признан эффективным на уровне Минэкономразвития РФ.
Ранее Минэкономразвития России признало часть дублера Оренбургского тракта в Казани, разработанного Институтом пространственного планирования РТ, эффективным проектом. В ведомстве учли прогнозную интенсивность движения, которая к 2040 году оценивается в 48,1 тыс. автомобилей в сутки, а также экономию времени в пути на уровне 2,6 минуты на километр.
Проект рассчитан на развитие Казанской агломерации в горизонте 20−30 лет. При этом федеральное софинансирование может покрыть более половины стоимости строительства соответствующего участка. Альтернативный проект, подготовленный Институтом развития города Казани, положительного заключения Минэкономразвития РФ не получил.