97 лет исполнилось участнице ВОВ из Красноярска Александре Егоровой

С днем рождения женщину поздравили сотрудники администрации, пожелав ей крепкого здоровья, семейного благополучия и поддержки близких.
Александре Ивановне было 16 лет, когда она добровольно ушла на фронт в женский полк, помогая спасать и эвакуировать раненых бойцов.
«Боевой путь она завершила в Восточной Пруссии, где встретила своего будущего мужа — офицера Михаила Андреевича. Вместе они прожили в любви и согласии 64 года, вырастили дочь, дождались внука и правнучки. После войны семья много трудилась на Чукотке и в Норильске, а с 1970 года — в Белогорске», — рассказали в администрации.
Александра Ивановна награждена медалью Жукова, юбилейными медалями Победы и знаком «Фронтовик 1941−1945».