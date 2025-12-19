Ричмонд
97 лет исполнилось участнице ВОВ из Красноярска Александре Егоровой

Сегодня свое 97-летие отмечает жительница Центрального района Красноярска, участница Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Александра Ивановна Егорова.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

С днем рождения женщину поздравили сотрудники администрации, пожелав ей крепкого здоровья, семейного благополучия и поддержки близких.

Александре Ивановне было 16 лет, когда она добровольно ушла на фронт в женский полк, помогая спасать и эвакуировать раненых бойцов.

«Боевой путь она завершила в Восточной Пруссии, где встретила своего будущего мужа — офицера Михаила Андреевича. Вместе они прожили в любви и согласии 64 года, вырастили дочь, дождались внука и правнучки. После войны семья много трудилась на Чукотке и в Норильске, а с 1970 года — в Белогорске», — рассказали в администрации.

Александра Ивановна награждена медалью Жукова, юбилейными медалями Победы и знаком «Фронтовик 1941−1945».