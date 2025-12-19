Прокуратура добилась капремонта крыши аварийного дома в Омской области

В рабочем поселке Нововаршавка Омской области начали восстанавливать крышу многоквартирного дома. Поводом стала проверка, проведенная по коллективному обращению жильцов дома на улице Карелина. Новость сообщила облпрокуратура 19 декабря.
Специалисты установили, что здание включили в региональную программу капитального ремонта, но в установленные сроки его не провели. Из-за ненадлежащего состояния кровли было нанесено повреждение общему и частному имуществу собственников квартир.
Для защиты их прав надзорное ведомство обратилось в суд с иском к региональному фонду капремонта. Требования привести в порядок крышу как часть общего имущества дома были удовлетворены.
На основании этого судебного решения подрядчик и приступил к выполнению работ. Кроме того, сотрудники прокуратуры разъяснили жильцам порядок обращения в суд для взыскания материального ущерба, причиненного их имуществу из-за неисправной кровли.
Ранее «КП Омск» рассказала, что 23-летняя женщина получила множественные травмы в ДТП.