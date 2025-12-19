Пропавшую в Красноярске 15-летнюю девушку нашли

В Красноярске пропавшая накануне, 18 декабря, 15-летняя школьница нашлась живой и здоровой. Как рассказали в краевом МВД, сейчас ее опрашивают полицейские.
Ранее в ведомстве сообщили, что в дежурную часть обратилась родственница исчезнувшей девушки. По ее словам, вчера днем школьница ушла из дома по Ломоносова и не вернулась. Раньше она не пропадала.
Поиском подростка занимались волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Ориентировки появились в социальных сетях и тг-каналах.
Причины ухода устанавливаются.