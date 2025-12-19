«Белтехосмотр» сказал, ждать ли изменений в техосмотре для старых авто в Беларуси по аналогии с РФ

«Белтехосмотр» сказал, что будет с техосмотром старых автомобилей в Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте организации.
В организации отметили, что в России обсуждаются нововведения в процедуре прохождения техосмотра для старых автомобилей. К примеру, звучат предложения о том, чтобы машины 10−15 лет проходили техосмотр раз в полгода. Есть и другие предложения — про запрет регистрации авто, которые старше 30 лет, повышенный налог.
В «Белтехосмотре» заметили, что в Беларуси применяется логичный подход к периодичности проведения технического осмотра. Так, три года для авто, возраст которых до трех лет, два года — для авто, возрастом от трех до десяти лет и один год для авто, которые старше десяти лет.
«Чем старше автомобиль, тем чаще проверяется его исправность. Но если он соответствует требованиям безопасности — он получает разрешение на дорогу без каких-либо дополнительных условий», — сказано в сообщении.
В организации также обратили внимание, что в РФ есть добровольный ГОСТ для машин старше 30 лет, который дает возможность оформить их как «классические» или же «раритетные». Речь идет про особые номера, а также освобождение от некоторых требований. И заметили, что в Беларуси такого нет:
«Возраст автомобиля не дает никаких привилегий — только определяет периодичность проверки. Главное — исправность».
Тем временем новая услуга проверки авто перед покупкой или продажей появилась в Беларуси.
