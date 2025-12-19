«Белтехосмотр» сказал, ждать ли изменений в техосмотре для старых авто в Беларуси по аналогии с РФ

В «Белтехосмотре» заметили, что в Беларуси применяется логичный подход к периодичности проведения технического осмотра. Так, три года для авто, возраст которых до трех лет, два года — для авто, возрастом от трех до десяти лет и один год для авто, которые старше десяти лет.