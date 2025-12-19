В Батайске объявили траур после атаки БПЛА, из-за которой погибла женщина и пострадали еще несколько человек. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.
— 19 декабря объявлено днем траура в результате трагических событий в нашем городе. Приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы, — написал в своем телеграм-канале Валентин Кукин.
Глава Батайска попросил жителей города по возможности воздержаться от шумных празднований и громкой музыки.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана поддержка со стороны города, — добавил Валентин Кукин.
Напомним, атака БПЛА произошла в ночь на 18 декабря. Тогда на одной из улиц города загорелись два частных дома. Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил о семи пострадавших, из которых один человек погиб.
Также в ночь на 18 декабря из-за БПЛА горело грузовое судно в порту Ростова-на-Дону. В этом случае погибли два члена экипажа, еще три — получили ранения. Пожар был потушен на площади в 20 кв метров.
