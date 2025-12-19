В минприроды объяснили запах газа в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе

На предприятии, согласно плану, демонтируют емкостного парка склада одоранта, который находится на территории Мясниковского района. Сейчас проводится очистка и дегазация емкостей. При этом выбросов вредных веществ в процессе работы не допускается, а работы не представляют опасности для здоровья. Завершить демонтаж планируют ориентировочно до 24 декабря 2025 года.