Найден ген, провоцирующий развитие обсессивно-компульсивного расстройства

Обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний — это психическое расстройство, при котором пациент ощущает сильное беспокойство из-за навязчивых образов и мыслей, а также совершает повторяющиеся действия. ОКР существенно снижает качество жизни людей и в некоторых случаях может трансформироваться в бред, сопровождаемый повышенным риском суицида. Причинами развития заболевания могут стать и факторы окружающей среды, а также генетические механизмы — такие как выключение определенных генов.