Найден ген, провоцирующий развитие обсессивно-компульсивного расстройства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили новый ген-кандидат, влияющий на развитие обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Новые данные усовершенствуют генетическую диагностику наследственных форм этого заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний — это психическое расстройство, при котором пациент ощущает сильное беспокойство из-за навязчивых образов и мыслей, а также совершает повторяющиеся действия. ОКР существенно снижает качество жизни людей и в некоторых случаях может трансформироваться в бред, сопровождаемый повышенным риском суицида. Причинами развития заболевания могут стать и факторы окружающей среды, а также генетические механизмы — такие как выключение определенных генов.
«Коллаборация ученых НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского и Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М. В. Ломоносова позволила идентифицировать новый потенциальный ген-кандидат, вовлеченный в развитие обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Им стал ген Plxna3, вовлеченный в процессы навигации мигрирующих нервных клеток и прорастающих нервных волокон на самых ранних этапах развития головного мозга», — сообщили в университете.
Авторы изучили ген Plxna3, выключение которого ученые ранее связывали с нарушениями развития структуры нервной системы. Мутация в этом гене также была выявлена у российского пациента с депрессией.
«Новые выводы позволяют лучше понять механизмы развития обсессивно-компульсивного расстройства, расширяют возможности генетической диагностики наследственных форм ОКР и предлагают удобную животную модель для разработки перспективных терапевтических подходов к коррекции данного заболевания», — уточнили в вузе.
Исследования проводились в рамках работы Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология». Результаты опубликованы в журнале «Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии».